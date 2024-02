La 3e édition de la Fête du Court Métrage se déroulera du 20 au 26 mars

La Fête du Court Métrage sera de retour du 20 au 26 mars dans les salles obscures de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en streaming et en télévision, annonce jeudi le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel dans un communiqué.

Les auteurs-réalisateurs de fiction Ann Sirot et Raphaël Balboni parrainent cette troisième édition. Le tandem a réalisé huit courts métrages et deux longs métrages, au travers desquels ils ont pu construire un univers décalé et étrange, un onirisme délirant et joyeux.

Pour cette nouvelle Fête du Court Métrage, des dizaines de séances seront jouées dans des lieux culturels. L'appel à programmation reste d'ailleurs ouvert aux associations, centres culturels, cinémas, bibliothèques, maisons de jeunes, musées, maisons de repos et ciné-clubs universitaires qui souhaiteraient participer, rappelle le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Celui-ci précise que 13 programmes clés en mains sont proposés aux opérateurs afin de simplifier l'organisation d'une projection.