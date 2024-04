La BD à l'honneur en avril en province de Liège

La bande dessinée sera mise à l'honneur durant le mois d'avril en province de Liège. Divers événements, tels que des expositions, rencontres et séances de dédicaces, sont programmés. La 2e édition du festival LaBD, point d'orgue du mois, se tiendra les 27 et 28 avril.

Dès vendredi et jusqu'au 27 avril, une exposition consacrée aux acquisitions de BD de la province de Liège sera visible au centre de ressources et de créativité B3. Une soirée gaming dédiée au 9e art sera également organisée au centre du B3 vendredi. Pour les amateurs de brocante, le rendez-vous est fixé le 28 avril au centre administratif de Herve.

Enfin, la 2e édition du festival LaBD aura lieu les 27 et 28 avril au Hangar B9 de l'école supérieure des arts Saint-Luc à Liège. Ce festival se veut "un véritable laboratoire ouvert aux rencontres entre différents médiums gravitant autour de la BD, l'occasion de découvrir la jeune génération d'auteurs, des pépites graphiques aux formats variés, diverses techniques d'impressions, des outils numériques, etc.", a-t-on expliqué à la Province. Des stands de collectifs d'auto-édition et d'éditeurs, des séances de dédicaces, des ateliers, démonstrations et autres animations sont au programme de ces deux journées.