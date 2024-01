La Belgique, repêchée in extremis à Paris, ira bien à la Coupe du monde de la Pâtisserie

Ils ont eu chaud. Après cinq heures et demie d'efforts et environ deux heures de délibérations, Raoul Andriessen et Djordy Van Kemseke sont passés des larmes à la joie. Les larmes d'abord, en découvrant le podium européen synonyme de qualification pour le prestigieux concours mondial. Avec 3.424 points, la France a décroché l'or grâce notamment à son gâteau glacé "éphémère" au sorbet de poire fraîche. L'Italie (2.905 points) a ensuite grimpé sur la deuxième marche, tandis que le Royaume-Uni (2.629 points) s'est arrogé la dernière place.

Le jury des épreuves continentales peut toutefois attribuer un "joker" à une brigade non qualifiée qu'il juge pourtant prometteuse. Durant cette Coupe d'Europe, "j'ai vu des équipes avec beaucoup de potentiel, et ce pays me tient à cœur car j'y exerce aussi: c'est la Belgique", a lancé Stéphane Leroux, Meilleur ouvrier de France et président d'honneur de cette compétition, au moment d'attribuer un ultime passeport pour Lyon au duo belge, qui a engrangé 2.428 points.