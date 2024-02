La Berlinale ouvre avec un drame irlandais et la star Cillian Murphy

Le festival du cinéma de Berlin démarre jeudi avec la première mondiale d'un drame irlandais où joue l'acteur Cillian Murphy, dans un contexte inflammable avec la guerre au Proche-Orient et en Ukraine.

Lupita Nyong'o est la première personnalité noire de l'histoire de la Berlinale à présider le jury, chargé de départager les 20 films en compétition pour l'Ours d'or, la plus haute récompense du festival.

La manifestation berlinoise, qui a lieu du 15 au 25 février, ouvre le bal des trois grands festivals européens, avant Cannes en mai et Venise en septembre.

Pour sa 74e édition, il présente une programmation éclectique avec des réalisateurs et acteurs du monde entier, des stars, des documentaires politiques et du cinéma d'art et d'essai.