La Biennale de Venise s'ouvre samedi sous le regard des géants du pavillon belge

À l'occasion de la célèbre manifestation internationale d'art contemporain, les sept artistes du collectif ont imaginé "un scénario pluridisciplinaire à partir de géants folkloriques", inspirés de différentes communautés en Belgique, en France et en Espagne.

À Venise, les géants de cinq mètres de haut seront exposés sur une plateforme transparente. "Nous voulons jouer avec les dimensions et mettre en mouvement nos géants, car ils dansent. Les visiteurs créeront le mouvement en déambulant sous la plateforme", précise le collectif.

Le projet itinérant a démarré le 9 décembre à Louvain avec une première manifestation artistique. "Le pavillon belge n'est pas la destination finale, il ne représente qu'une étape", ont d'ailleurs souligné les artistes.

Les géants et les géantes ont fait deux escales avant d'arriver à Venise: au bord du lac de Resia (Alpes) pour un pique-nique et à Padoue pour un moment de rencontre avec la presse. Après leur séjour à Venise jusqu'au 24 novembre 2024, les géants seront exposés au BPS22 à Charleroi au printemps 2025 et à Dunkerque à l'automne 2025.