La chanteuse de L'Impératrice quitte le groupe et dénonce "une industrie toxique"

Flore Benguigui, la chanteuse de L'Impératrice, a annoncé jeudi qu'elle avait décidé de quitter le groupe de pop français. "Cette décision n'est pas soudaine ni légère, elle est le fruit d'une réflexion longue et douloureuse et prend malheureusement effet avant la tournée internationale de notre dernier album Pulsar", indique sur Instagram Flore Benguigui, qui avait rejoint le groupe il y a neuf ans.

En désaccord avec les autres membres du groupe, Flore Benguigui se montre aussi critique envers l'industrie de la musique, "cette industrie toxique et injuste surtout envers les femmes, envers les victimes, envers la santé mentale, envers celleux qu'elle juge 'trop fragiles pour ce métier'".

"Je ne souhaite plus aujourd'hui faire partie d'un système qui, même dans un circuit indépendant, préfère capitaliser sur la sensibilité des artistes pour remporter cette course aveugle et effrénée au succès, plutôt que d'en prendre véritablement soin".