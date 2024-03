La chanteuse sud-africaine Tyla annule sa tournée mondiale

La chanteuse sud-africaine Tyla, récemment récompensée aux Grammy Awards, a annulé sa tournée mondiale à quelques semaines du premier concert à Oslo en raison d'une blessure, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

"J'ai consulté des médecins et des spécialistes avec optimisme, mais la douleur est devenue atroce, et la situation s'est aggravée", a posté l'artiste de 22 ans jeudi sur Instagram, avouant souffrir d'une blessure depuis un an, sans donner plus de précisions.