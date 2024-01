La cinéaste Maïwenn condamnée à 400 euros d'amende pour l'agression d'Edwy Plenel

La cinéaste Maïwenn a été condamnée mardi à une amende de 400 euros par le tribunal de police de Paris pour avoir tiré les cheveux du co-fondateur de Mediapart Edwy Plenel dans un restaurant parisien en février dernier.

L'actrice et réalisatrice devra en outre verser un euro symbolique au journaliste et 1.500 euros à la société Mediapart au titre des dommages et intérêts, ainsi que 500 euros au titre des frais de justice à M. Plenel et à Mediapart.