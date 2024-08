A la cinémathèque de Toulouse, les archives exilées de la lutte palestinienne

C'est au terme d'un parcours chaotique que ces courts et moyens métrages au grain fatigué et au format 16 et 30 mm ont traversé les remous de l'histoire pour rejoindre les bords de la Garonne.

"Le cinéma palestinien de l'époque répond à d'autres cinémas, notamment en Amérique latine et en Asie, et à l'idée selon laquelle le cinéma devait accompagner la révolution, avoir une fin politique", explique Hugo Darroman, auteur d'une thèse sur "le cinéma de la révolution palestinienne, 1967-1982".

Des pellicules qui ont donc "beaucoup tourné et ont été endommagées par l'usage et le temps", souligne Victor Jouanneau, qui, à la cinémathèque de Toulouse, a travaillé à leur numérisation.

"On s'est dit que l'on n'allait pas effacer toutes les traces de leur circulation, qui font partie de leur histoire", dit-il.

L'institution toulousaine, qui dispose des moyens techniques pour scanner les pellicules argentiques - ce qui n'est pas le cas de toutes les cinémathèques - a été séduite lorsqu'en 2018 Mme Habashneh cherchait des partenaires pour conserver les bobines, alors stockées au Caire et dans les locaux de la représentation palestinienne à Amman.

- "La caméra pour exister" -

"Ces films documentent la lutte palestinienne. Cela faisait sens de les accueillir à Toulouse car notre cinémathèque dispose historiquement d'un fonds très militant", explique son directeur, Franck Loiret, en référence notamment aux importantes archives de mai 68 qui y sont conservées.

Ed JONES

"C'est la première fois que le peuple palestinien se filmait lui-même", s'enthousiasme-t-il pour décrire la valeur historique du fonds, ajoutant: "le cinéma devient un moyen d'existence, de reconnaissance: on prend la caméra pour exister".

Sauvegarde, valorisation et diffusion de ces archives sont les trois missions que s'est fixée la cinémathèque à leur égard. Le grand public a pu les découvrir dans la ville rose au printemps lors du festival Ciné Palestine.

Et leur numérisation permet désormais de les faire voyager plus facilement. Elles ont déjà été projetées à Paris, Marseille et Londres, et sont désormais attendues au Maghreb et en Arabie Saoudite.

Toulouse n'est en tout cas pour elles qu'une étape, l'idée étant qu'un jour, lorsque la situation le permettra et qu'une institution dédiée pourra les accueillir de manière pérenne, elles reviennent là où pour la plupart, elles ont été tournées: en territoires palestiniens.