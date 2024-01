La Compagnie des Nouveaux Disparus installera sa Nomad House à Bruxelles du 12 au 20 avril

Du 12 au 20 avril prochains, la Compagnie des Nouveaux Disparus installera sa Nomad House sur la place De Brouckère à Bruxelles. Le public pourra ainsi découvrir un centre culturel, installé sous un chapiteau, et proposant du théâtre, des rencontres et une exposition sur le thème de la migration.

Pour prolonger la réflexion, une conférence est programmée le 18 avril. Elle portera sur les "représentations des migrants et de la migration dans les pratiques culturelles". En parallèle, une exposition photographique et digitale, créée par la photojournaliste Selene Magnolia, prendra place, elle aussi, dans la Nomad House.

La Nomad House débute sa tournée à Bruxelles et déménagera ensuite successivement à Berlin (Allemagne), Thessalonique (Grèce), Partinico (Italie), Sousse (Tunisie) et Paris (France) entre mai et juillet.