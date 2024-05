La coproduction belge "La mer au loin" présentée à Cannes

Avec "La mer au loin", Saïd Hamich Benlarbi revient sur l'exil d'un jeune maghrébin chapitré sur dix ans. Nour, 27 ans, est arrivé clandestinement à Marseille. Il vit de petits trafics et mène une vie marginale. Mais sa rencontre avec Serge, un policier charismatique et imprévisible, et sa femme Noémie va bouleverser son existence.

"L'humanité touche dans chaque scène, et l'ampleur romanesque emporte, sur les dix années de récit marseillais, entre la France et le Maroc", confient les responsables de la Semaine de la critique au sujet du film. "La richesse et la complexité des personnages font aussi tout le sel de cette fresque, rythmée par les mélodies du raï. La vision d'un cinéaste lucide et mélancolique à la fois, avec une grande générosité."