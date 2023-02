La Croix-Rouge fait disparaitre les images de clips de huit artistes internationaux

La Croix-Rouge de Belgique a fait disparaitre les images de clips d'Ed Sheeran, Roméo Elvis, Editors, Tame Impala, Years & Years, George Ezra, Rudimental et Twenty One Pilots, avec le soutien de ces derniers, annonce mardi l'ONG. L'objectif de cette campagne, lancée à l'approche du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, est d'attirer l'attention sur les habitants restés au pays et qui, "chaque jour, sont eux aussi menacés de disparition".

Concrètement, les clips réalisés pour "Malade" de Roméo Elvis, "2step" d'Ed Sheeran, "Paradise" de George Ezra, "Frankenstein" d'Editors, "Never Let You Go" de Rudimental, "Nico And The Niners" de Twenty One Pilots, "Shine" de Years & Years et "Let It Happen" de Tame Impala sont frappées de la mention "vidéo non disponible" et remplacés par des vidéos sans décors ni acteurs dans lesquelles quelques lignes de textes décrivent l'action.

Ces clips n'ont pas été choisis au hasard: tous ont été réalisés en Ukraine. Avant la guerre, le pays était en effet un lieu de tournage extrêmement populaire auprès d'artistes de toutes nationalités et de tous genres musicaux. "Certains lieux ont été touchés par les affrontements violents depuis, et ces images masquées viennent rappeler à quel point le sort des habitants a basculé du jour au lendemain", explique la Croix-Rouge. "Aujourd'hui, le tournage de ces clips ne pourrait évidemment plus se dérouler."

Les vidéos modifiées seront diffusés sur les chaînes musicales ainsi que sur la page YouTube de Croix-Rouge de Belgique.