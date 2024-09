La "destinée" de la tragédienne Sarah Bernhardt sur scène à Paris

En 2023, une exposition au Petit Palais montrait au public des costumes de scène et des effets personnels jamais dévoilés ("Sarah Bernhardt, et la femme créa la star"), un siècle après la disparition de la "Voix d'or" (1844-1923).

On retrouve ainsi celle qui par deux fois claqua la porte de la Comédie-Française, partit plusieurs mois en tournée aux Etats-Unis, transforma le théâtre de l'Odéon en hôpital pendant la guerre, défendit Alfred Dreyfus, dormait dans un cercueil ou encore offrit à son fils Maurice un alligator.

"C'est le symbole d'une femme libre", confie Géraldine Martineau, qui a eu "le déclic" pour écrire cette pièce après avoir lu les mémoires de la "Divine" ("Ma double vie"). "Les prises de risque, les portes claquées, l'ambition... Elle ne s'empêche rien !"

- Manque d'amour -

"On a besoin de modèles de femmes qui osent et qui sont singulières", ajoute l'autrice, qui avait récemment adapté et mis en scène un conte d'Andersen et un texte d'Ibsen pour La Comédie-Française.