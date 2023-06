La journaliste et romancière Claude Sarraute est décédée à 95 ans

Pilier des émissions de Laurent Ruquier et des "Grosses têtes", réputée pour son impertinence, la journaliste et romancière Claude Sarraute, est décédée à l'âge de 95 ans.

Pour beaucoup de téléspectateurs, elle incarnait la mamie indigne, faussement ingénue, qui imposait son sens du burlesque et ses bons mots sur les plateaux.

"Claude Sarraute a su être une femme libre, une journaliste indépendante et marier le sérieux du journal Le Monde à la fantaisie des Grosses Têtes. C'était une amie comme on en souhaite à chacun. Tout l'amusait et elle était curieuse de tout. Jusqu'à ses derniers jours, elle a été journaliste en observant même sa fin de vie. Journaliste d'elle-même, jusqu'au bout", a salué Laurent Ruquier, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Il sera l'invité de RTL Midi et animera à partir de 15H30 une émission spéciale des "Grosses Têtes", en hommage à son amie.