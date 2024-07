La justice américaine montre du doigt le Hezbollah pour l'attaque "terroriste" contre Rushdie

Partager:

Kirill KUDRYAVTSEV La justice américaine a montré du doigt mercredi le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah en inculpant pour "terrorisme" un jeune Américano-libanais qui avait failli assassiner en 2022 l'écrivain américano-britannique Salman Rushdie dans l'Etat de New York. C'est la première fois que Washington cite aussi précisément l'organisation chiite soutenue par Téhéran pour l'attaque au couteau contre M. Rushdie perpétrée par Hadi Matar le 12 août 2022, lors d'une conférence littéraire au bord des Grands lacs américains qui aurait pu coûter la vie à l'auteur mondialement célèbre des "Versets sataniques" sorti en 1988.

"En essayant de tuer Salman Rushdie (dans l'Etat) de New York en 2022, Hadi Matar a perpétré un acte de terrorisme au nom du Hezbollah, une organisation terroriste liée au régime iranien", a accusé dans un communiqué le ministre de la Justice Merrick Garland. Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par de nombreux pays, parmi lesquels les Etats-Unis, ceux de l'Union européenne, le Royaume-Uni et une majorité des Etats membres de la Ligue arabe. Et depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza en octobre dernier, le Hezbollah échange quotidiennement des tirs transfrontaliers avec l'Etat hébreu qui font redouter une guerre régionale à plus grande échelle.

"Le ministère de la Justice poursuivra ceux qui commettent des actes de violence au nom de groupes terroristes et qui sapent les libertés fondamentales consacrées par notre Constitution", a mis en garde le ministre Garland. Hadi Matar, Américain de 26 ans également Libanais, qui vivait dans le New Jersey en banlieue de la mégapole New York, est déjà poursuivi et détenu depuis près de deux ans par la justice locale de l'Etat de New York qui le soupçonne d'être un sympathisant du Hezbollah. - Inculpé pour "terrorisme" - Le jeune homme a été inculpé il y a une semaine à l'échelon fédéral par un "grand jury" -- des citoyens qui participent à la phase d'instruction pénale -- pour trois chefs d'accusation, dont le "soutien à une organisation terroriste étrangère", selon un document judiciaire du 17 juillet rendu public mercredi par le tribunal fédéral de la juridiction ouest de l'Etat de New York.