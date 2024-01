La justice new-yorkaise restitue deux dessins de l'Autrichien Schiele volés par les nazis

La justice new-yorkaise a annoncé vendredi la restitution de deux dessins de l'artiste autrichien Egon Schiele (1890-1918) qui avaient été volés par l'Allemagne nazie et exposés dans des musées aux Etats-Unis.

"Fille aux cheveux noirs" (1911), dessin au crayon détenu par l'Allen Memorial Art Museum de l'université Oberlin dans l'Ohio et estimé à 1,5 million de dollars, et "Portrait d'un homme" (1917) qui était au Carnegie Museum of Art de Pittsburgh, d'une valeur d'un million de dollars, ont été rendus aux héritiers du collectionneur d'art juif autrichien et artiste de cabaret Fritz Grünbaum, assassiné par les nazis.