La librairie bruxelloise Filigranes poursuit sa mue et prévoit son déménagement

La librairie bruxelloise Filigranes a dévoilé mardi une nouvelle boutique en ligne et lancé une campagne de communication pour favoriser le retour des lectrices et lecteurs. La direction a également confirmé un prochain déménagement du magasin situé sur l'avenue des Arts, à Etterbeek, pour un nouvel emplacement dans la capitale.

"Revenez, Bruxelles a besoin de Filigranes et Filigranes a besoin de vous" : tel est le slogan adressé par la librairie bruxelloise afin d'assurer l'avenir d'une entreprise qui a connu deux plans de restructuration en un an et demi. La directrice générale Véronique Croisé confirme à Belga que Filigranes "agit pour avancer" face à ces difficultés, renforcées par l'inflation et la crise qui touche le marché du livre. "Nous avons des discussions constructives avec nos fournisseurs et nous poursuivons nos efforts pour assurer l'avenir d'une institution qui a plus de 40 ans", explique-t-elle.

Des "changements importants" au niveau du management, et de la gestion financière de l'entreprise ont également été menés ces derniers mois, près de deux ans après la plainte de 48 employés pour harcèlement à l'encontre du fondateur de la librairie Marc Filipson, qui a depuis lors fait un pas de côté pour continuer en tant que responsable de la politique éditoriale. La boutique a également été remaniée sur une surface réduite.