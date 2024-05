La ministre de la Culture se félicite du retour prochain de la jarre chinoise

La ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard s'est félicitée mercredi sur le réseau X du retour prochain de la jarre chinoise dérobée fin avril au musée royal de Mariemont. "Le récit est digne de nos meilleures séries et finit bien", a écrit la ministre, une heure environ avant la conférence de presse donnée à ce sujet par le procureur du roi de Charleroi, Vincent Fiasse.

Ce dernier n'a pas souhaité donner les détails de l'opération conjointe menée par les autorités policières belges et françaises et s'est refusé à confirmer ou à infirmer le scénario d'une fausse demande de rançon, présenté par la presse française. Il a tout de même indiqué qu'une part des informations diffusées étaient inexactes et a confirmé l'utilisation de certaines techniques spéciales.

Les quatre suspects interpellés dans le cadre de cette affaire, deux en France et deux en Belgique, seront présentés prochainement à la juge d'instruction en charge du dossier.