La musique live au cœur du festival Pays de danses à Liège

"Depuis sa création, le festival Pays de danses s'est formé autour de trois principes fondateurs qui subsistent encore aujourd'hui, à savoir un équilibre entre les productions belges francophones et internationales, une décentralisation qui s'étend au-delà des murs du Théâtre de Liège, avec la complicité de la province de Liège et de ses centres culturels et, enfin, une thématique précise et propre à chaque programmation", relève Serge Rangoni.

Ainsi, et pour marquer le 10e anniversaire de la biennale Pays de danses, le Théâtre de Liège a concocté une programmation spéciale consacrée à la musique live. Une vingtaine de propositions mettant à l'honneur tant la création en Fédération Wallonie-Bruxelles (Julien Carlier, Leslie Manès, Thierry Smits, Compagnie Transitscape…) que de grands noms de la danse contemporaine internationale (Ousmane Sy, Rocio Molina, Miet Warlop, Jonas & Lander…) sont à l'affiche. Il s'agit de productions françaises, espagnoles, portugaises, grecques et belges, toutes accompagnées de musique jouée sur scène.