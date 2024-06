La N'Tcham, fierté gabonaise, veut faire danser le monde

Les soirées gabonaises ne peuvent plus s'en passer: issu d'une danse née dans les prisons de Libreville, le rythme de la N'Tcham a conquis la jeunesse et ses artistes entendent bien le faire résonner au delà des frontières du pays.

Dans un bar du quartier des Charbonnages à Libreville, on se lève et danse, dès les premiers airs lancés par le DJ. Cette musique emprunte au rap, à l'afrobeat et embrasse les sonorités traditionnelles de l'Afrique centrale.