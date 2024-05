La plateforme de streaming HBO Max disponible en Belgique le 1er juillet

Outre les séries de la maison de production HBO (The Last of Us, The White Lotus, Euphoria...), la plateforme proposera également de suivre en direct les Jeux Olympiques de Paris.

Les formules tarifaires vont de 5,99 euros par mois (avec publicité) à 13,99 euros mensuels (sans publicité et accessible sur quatre appareils). Un supplément sport à 5 euros par mois est également proposé.