La police de Malmö sur les dents avant l'Eurovision

Des policiers patrouillent partout dans la ville et les environs de la salle de concert de la Malmö Arena sont particulièrement surveillés de près: les routes sont bouclées par des barrages routiers et des tireurs d'élite sont en alerte sur les toits.

Par rapport aux éditions précédentes à Rotterdam, Turin et Liverpool, la police est visiblement plus présente. D'autres éditions récentes comme Kiev (2017) et Tel Aviv (2019), où la violence menaçait également, avaient également bénéficié d'un haut niveau de sécurité, avec le déploiement de nombreux soldats et de véhicules blindés lourds.