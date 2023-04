La pratique de la musique freine le déclin du cerveau

La pratique et l'écoute active de la musique freinent le déclin cognitif chez les seniors en bonne santé. C'est le constat d'une étude pilotée par l'Université de Genève (UNIGE), la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) portant sur 132 retraités âgés de 62 à 78 ans en bonne santé. Ces derniers devaient être inscrits à des cours de piano et de sensibilisation musicale sans aucune pratique antérieure.