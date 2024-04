La productrice Elisa Heene sélectionnée pour la plateforme Producers on the Move à Cannes

La productrice belge Elisa Heene a été sélectionnée pour Producers on the Move à Cannes, rapporte mardi European Film Promotion. Cette plateforme destinée aux jeunes producteurs de films européens met chaque année une nouvelle génération de producteurs en avant pendant le Festival de Cannes.

European Film Promotion sélectionne les candidats pour Producers on the Move en se basant en partie sur les nominations aux principaux prix cinématographiques que les réalisateurs ont déjà obtenues et sur l'ensemble de leur travail dans les principaux festivals de cinéma. "Holly ayant été présenté pour la première fois à la Mostra de Venise, c'était le candidat le plus sérieux", explique Jasper Nijsmans.

Au cours de ce programme de cinq jours, les producteurs sélectionnés se verront proposer des études de cas, des séances de présentation, des réunions et des moments de réseautage. L'événement aura lieu du 18 au 22 mai à Cannes.

Elisa Heene est la fondatrice de la maison de production Mirage, basée à Bruxelles, grâce à laquelle elle tente de faire émerger des voix sous-représentées dans le paysage audiovisuel. Outre "Holly", elle a également collaboré à "Kuldi" et "Summerlight... et Then Comes the Night'.