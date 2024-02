La Région bruxelloise lance "ticketing.brussels", un site d'achat de tickets culturels

Visit.brussels, l'office régional en charge de l'offre touristique de la capitale, a annoncé vendredi le lancement de ticketing.brussels, un nouveau site permettant d'acheter des tickets pour de nombreux événements et lieux culturels. Cette plateforme permet de centraliser l'offre touristique de Bruxelles et d'avoir un aperçu rapide de sa richesse.

L'utilisation du site est très simple et permet d'affiner sa sélection selon l'activité, la date, la période ou encore la commune souhaitée. Dans la foulée, il est également possible d'ajouter un ou plusieurs billets pour d'autres activités dans le même panier virtuel. Et ce, sans frais supplémentaires.

"Deux enquêtes ont démontré que la grande majorité du public est séduite par un catalogue de réservation en ligne. Ce service permet, en effet, de rassembler l'offre bruxelloise et d'optimiser l'expérience de l'utilisateur", souligne visit.brussels. "De plus, il lui suggère d'autres activités correspondant à ses affinités."