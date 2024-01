La rétrospective dédiée au peintre Dieric Bouts a attiré 134.000 visiteurs à Louvain

Quelque 134.000 personnes auront poussé la porte du Museum M et de l'église Saint-Pierre à Louvain pour découvrir la rétrospective en 25 tableaux consacrée au maître flamand Dieric Bouts, s'est réjoui lundi le musée. Lancée le 19 octobre, l'exposition accueillera ses derniers visiteurs dimanche. Les tickets pour la dernière semaine sont néanmoins déjà tous réservés.

L'exposition dédiée au peintre du XVe siècle rassemble en un même lieu la plus grande collection d'œuvres de ce maître flamand qui a passé une grande partie de sa vie à Louvain. La rétrospective dépeint le créateur d'images de son temps qu'était Dieric Bouts en confrontant ses tableaux à des images contemporaines, comme des photographies sportives, de pub et des images de cinéma. L'objectif est ainsi de montrer l'actualité des thèmes abordés et des techniques utilisées.

Le directeur du musée, Peter Bary, s'est dit particulièrement satisfait du succès de l'exposition. Au total, le musée a accueilli 400.000 curieux tout au long de l'année 2023.