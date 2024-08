La Russie interdit la fondation de l'acteur américain George Clooney

Robyn Beck

La fondation de l'acteur américain George Clooney et de son épouse, l'avocate Amal Clooney, qui lutte notamment pour la justice et l'égalité, a été déclaré "indésirable" et donc interdite en Russie, a annoncé lundi le Parquet général russe.

La fondation Clooney Foundation for Justice "mène un travail d'ampleur visant à discréditer la Russie, soutient activement de faux patriotes et membres des groupes extrémistes et terroristes interdits", a affirmé le Parquet dans un communiqué.