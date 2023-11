La salle GC Vaartkapoen à Molenbeek-Saint-Jean rouvre ses portes après 4 ans de travaux

La salle de concert GC Vaartkapoen, située à Molenbeek-Saint-Jean, a rouvert ses portes, vendredi, après quatre années de travaux de rénovation. La salle, dans laquelle dansent les Bruxellois depuis les années 80, a été inaugurée en présence d'habitants du quartier et de personnalités politiques locales.

Le "VK" peut désormais accueillir 480 amateurs de musique, "la taille idéale entre les petites salles de concert et les grands temples de la musique pop", a indiqué la Commission communautaire flamande (Cocon).

"Dans les années à venir, la salle deviendra un centre créatif et culturel", a-t-elle également soutenu. En effet, en plus de jouir d'une salle entièrement rénovée et parfaitement insonorisée, le "VK" veut miser sur des résidences d'artistes.