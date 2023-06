La série "Secret Invasion" de Marvel fait polémique avec son générique produit par une IA

Le cinéaste a avoué avoir été fasciné par la capacité de l'IA a traduire le sentiment d'inquiétude qui traverse la série.

"Nous leur parlions d'idées, de thèmes et de mots, puis l'ordinateur se mettait en marche et faisait quelque chose. Ensuite, nous pouvions le modifier un peu en utilisant des mots, et il changeait", a-t-il détaillé.

Pour lui, cette démarche "semblait exploratoire et inévitable, excitante et différente".