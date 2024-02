La société de production Borgerhoff & Lamberigts acquiert l'éditeur bruxellois Politeia

Cette dernière existe depuis 1990 et est principalement connue en tant qu'éditeur bilingue pour les administrations publiques, la police et le secteur non-marchand. L'éditeur d'ouvrages universitaires et scientifiques ASP (VUB Press, University Press Antwerp et ASP Editions), ainsi que la base de données gouvernementales Pinakes font également partie de Politeia.

Les 22 employés de la maison d'édition conserveront leur poste. Ses bureaux à Bruxelles seront également maintenus.