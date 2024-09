La société qui exploite les libraires Filigranes cherche des projets de reprise

Situées à Etterbeek, Ixelles et Knokke, les libraires Filigranes rencontrent des difficultés structurelles liées à la crise du secteur du livre. La restructuration de l'entreprise n'a pas non plus permis de rétablir l'équilibre financier à cause de marges faibles et de l'augmentation des coûts entre autres.

Intell recherche désormais des repreneurs et pourra présenter les éventuels dossiers candidats au tribunal à l'issue d'un délai de sursis sollicité de quatre mois.