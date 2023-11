La star de Dire Straits Mark Knopfler vend 120 guitares et amplis aux enchères

Le guitariste star Mark Knopfler, du groupe Dire Straits, va vendre en janvier aux enchères 120 de ses guitares et amplis, dont celle avec laquelle il a enregistré le hit Money For Nothing et joué au concert Live Aid en 1985, a annoncé mardi la maison de vente Christie's. "J'ai passé beaucoup de temps avec ces guitares, mais elles ont besoin d'un bon foyer", explique le chanteur et virtuose de la guitare, cité par Christie's. Mark Knopfler sait déjà qu'il sera "triste de les voir partir", après ces "merveilleux moments ensemble".

Mais "il est temps" de les sortir de leur étui, ajoute le Britannique de 74 ans. "Pourquoi s'y accrocher alors qu'il y a des gens qui aimeraient les avoir et qui joueraient avec elles tous les jours ?", ajoute la star de Dire Straits, groupe avec lequel il a créé l'un des sons les plus reconnaissables des années 1980, inspiré du blues et de la country. La collection des 120 guitares et amplis mise en vente couvre l'ensemble des 50 ans de carrière de Mark Knopfler. Les pièces comprennent "des noms emblématiques et mondialement connus" tels que Gibson, Fender et Martin, ainsi que des modèles fabriqués sur mesure par des luthiers du monde entier, explique la maison de vente.

Parmi les stars de la vente, une guitare Les Paul Standard originale de 1959, qu'il a acquise auprès de Bobby Tench du Jeff Beck Group. Au dos de la guitare, du vernis manque, à l'endroit où l'instrument a frotté contre la ceinture de son propriétaire. Elle est estimée entre 300.000 et 500.000 livres sterling (entre 400.000 et 570.000 euros). Egalement mise en vente, la guitare avec laquelle il a enregistré Money for Nothing et joué au concert Live Aid en 1985. Elle est estimée entre 10.000 et 15.000 livres sterling. Les enchères auront lieu le 31 janvier à Londres. La vente sera précédée d'une exposition du 9 au 13 décembre à New York, puis à Londres au siège de Christie's.

Un quart des bénéfices de la vente ira à des organisations caritatives, dont la Croix Rouge britannique. Interrogé sur la BBC, Mark Knopfler a admis qu'il achètera peut-être de nouvelles guitares avec l'argent qu'il gagnera grâce à la vente. "Je suppose que je ne suis pas insensible à la tentation", a-t-il dit en riant.