La star du hip hop Puff Daddy visé par une plainte pour viol de la chanteuse Cassie

La mégastar américaine du hip hop Sean Combs, alias Puff Daddy ou Diddy, est visé jeudi, à New York, par une plainte pour viol et violences physiques depuis des années par la chanteuse de R&B Casandra Ventura, Cassie de son nom de scène. L'intéressé réfute catégoriquement ces accusations.

Selon un document judiciaire du parquet fédéral de Manhattan, "M. Combs a violé Mme Ventura chez elle après qu'elle eut tenté de le quitter" en 2018. Il l'a "souvent frappée à coups de poing, de pied, tapé, piétiné Mme Ventura avec pour résultats des contusions, lèvres éclatées, oeils au beurre noir et saignements", détaille la plainte de 35 pages enregistrée jeudi auprès de la justice fédérale américaine.

La justice américaine -- qui a consigné le témoignage à charge de Mme Ventura, laquelle avait rencontré M. Combs en 2005 lorsqu'elle avait 19 ans et lui 37 -- accuse la star du rap d'avoir eu un "comportement violent" et "des exigences déviantes" durant "plus d'une décennie".