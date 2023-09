La Techno Parade a 25 ans, l'autre victoire de 1998

Rendez-vous samedi pour un parcours entre place de la Bastille, à partir de midi, et place de la Nation, son coupé à 19H00, dans le sillage de 16 chars (contre une dizaine en temps normal) embarquant DJ et platines pour ce 25e anniversaire.

Le 19 septembre 1998, ce musicien sous l'alias DJ AK47 est dans le défilé sur le parcours de six kilomètres et se souvient d'un final en forme de "rave party géante" avec 200.000 personnes place de la Nation.

"Si on attire 400.000 personnes, on sera ravis. C'est un événement gratuit, accessible à toutes et tous, sans discrimination, alors que les gens sortent moins car ils comptent leur budget en ces temps d'inflation", décrit pour l'AFP Tommy Vaudecrane.

Comme le char du collectif Heretik System, pilier de la scène underground. Impossible de citer tous les artistes annoncés mais des noms attirent l'œil comme Maud Geffray, prix de la meilleure B.O. pour "Split" au festival Séries Mania, associée à RAG, DJ et directrice artistique du collectif queer et féministe Barbi(e)turix.

Et Tommy Vaudecrane de "rendre hommage" à Jack Lang. L'ancien ministre de la Culture avait convaincu le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, la ministre de la Culture, Catherine Trautmann, ainsi que le maire de Paris, Jean Tibéri.

Deux mois auparavant, Jack Lang avait assisté à la Love Parade de Berlin, inspiration pour la Techno Parade, en compagnie d'Henri Maurel, président de Radio FG, figure emblématique et promoteur en France de la techno.

En septembre 1998 à Paris, des DJ français comme Laurent Garnier ou Manu le Malin, américain comme Jeff Mills ou britannique comme Carl Cox font vibrer la foule devant les caméras.

La techno sort de l'ombre et des soirées illégales en France. "Même des DJ d'esthétiques plus alternatives ont commencé à être rémunérés pour jouer et des CD de techno hardcore étaient à la Fnac. Jamais on n'aurait pu imaginer ça au début des années 1990", synthétise le président de Technopol.

- "Oh les drogués" -

"La mauvaise étiquette qu'on nous colle revient parfois. Quand on monte un festival, on peut entendre: +Oh les drogués, les punks à chiens+, même si de plus en plus d'interlocuteurs comprennent que ces manifestations ont des impacts au niveau du tourisme et de l'économie locale", dépeint Tommy Vaudecrane.

Les musiques électroniques s'enracinent. Le weekend dernier, le festival Dream Nation a fêté ses dix ans en région parisienne, avec une programmation pourtant tournée vers les branches les plus alternatives de la famille électro, comme drum&bass, acid ou trance. Et Laurent Garnier est devenu le premier DJ décoré de la Légion d'honneur en 2017.

Mais la crise sanitaire a rappelé que la sphère électro, oubliée des discours officiels au cœur de la tempête, n'en n'a pas encore fini du combat pour la reconnaissance.

"Notre message aujourd'hui est de faire comprendre aux structures et institutions que les dispositifs et mesures d'accompagnement en place pour les autres musiques actuelles ne sont pas toujours adaptées à nos spécificités", souligne le président de Technopol.

Et de détailler: "Nous n'avons pas les mêmes amplitudes horaires. Quand les autres concerts se finissent, on commence nos soirées et, autre exemple, le régime d'intermittence n'est pas totalement adapté aux DJ et producteurs de musiques électroniques aux opportunités réduites en début de carrière".