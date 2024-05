La tournée de Taylor Swift devrait apporter 1 milliard de livres au Royaume-Uni

Près d'1,2 million d'adeptes de la musicienne et chanteuse vont dépenser en moyenne 848 livres (988 euros) en billets, voyage, logement, tenues, repas et autres pour aller voir la reine de la pop pendant l'une des ses 15 dates au Royaume-Uni entre juin et août, soit plus de 12 fois le coût d'une sortie ordinaire, détaille ce rapport.

Taylor Swift a entamé il y a une semaine en France une vaste tournée à travers l'Europe où elle va remplir stade après stade.