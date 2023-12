La tribune critiquant les soutiens de Depardieu récolte 8.000 signatures en 48 heures

Quelque 8.000 artistes ont signé en 48 heures la "contre-tribune" en réponse aux soutiens de l'acteur Gérard Depardieu, très critiqué après la diffusion d'images où il multiplie les propos misogynes et insultants envers des femmes, ont indiqué ses initiateurs dimanche.

"Merci à tous les artistes, connus ou non", dont les chanteuses Angèle et Louane ou le rappeur Médine, a écrit sur X (ex-Twitter) le collectif Cerveaux non disponibles, qui a clos le recueil de signatures.

Ce texte répond à une tribune du camp pro-Depardieu appelant à "ne pas effacer" l'ex-icône du cinéma français, parue le jour de Noël dans le Figaro, ainsi qu'aux propos d'Emmanuel Macron, qui a dénoncé le 20 décembre une "chasse à l'homme" contre l'acteur de 75 ans, mis en examen pour viols depuis 2020 à la suite d'une plainte de la comédienne Charlotte Arnould.