La Ville de Bruxelles lance sept nouvelles bourses de soutien aux auteurs et autrices

"Bruxelles'écrit", c'est le nom du projet initié par la Ville de Bruxelles en partenariat avec cinq associations culturelles bruxelloises, et qui vise à apporter une aide supplémentaire au secteur de l'écriture et de la création.

"La plupart des auteurs et autrices ne peuvent pas vivre dignement de leur activité, et font face à une situation de précarité alarmante", insiste la Ville. Près de 24% des écrivains et écrivaines de la Fédération Wallonie-Bruxelles perçoivent un revenu net mensuel inférieur à 1.000 euros, tandis que 66% déclarent avoir gagné moins de 500 euros nets mensuels, indique ainsi une étude publiée en janvier 2023 par l'ASBL Bela.

Face à ce constat, sept nouvelles bourses ont été lancées par l'échevine bruxelloise de la Culture, Delphine Houba (PS), avec l'ambition d'en faire un programme pérenne et récurrent.