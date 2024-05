La violoniste belge Pauline van der Rest en demi-finale du concours Reine Elisabeth

Lors de la première épreuve publique, du 6 au 11 mai, les 63 candidats ont interprété les œuvres ou fragments d'œuvres que le jury a choisi parmi les œuvres préparées: la Sonate n. 3 en ré mineur d'Eugène Ysaÿe, trois Caprices de Niccolò Paganini et une pièce que le candidat a choisie parmi les suivantes: Trois Romances op. 22 de Clara Schumann; Impromptu concertant de George Enescu ; ou Dryades et Pan, extrait des Mythes op. 30 de Karol Szymanowski.

La demi-finale aura, elle, lieu du 13 au 18 mai. Chacun des 24 demi-finalistes jouera un récital avec accompagnement de piano et, un autre jour, un concerto de Mozart avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian. Les récitals seront composés d'œuvres au choix et d'une œuvre inédite imposée, écrite spécialement pour cette session: "The Sun and Her Flowers" de Charlotte Bray.