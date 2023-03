L'AB rend hommage au "plus beau", Arno

L'année dernière, notre pays a perdu une légende de la chanson : Arno Hintjens, le plus Ostendais des Bruxellois, bête de scène et enfant terrible de la musique belge. L'ancienne Belgique (AB), sa "salle bien-aimée", lui rendra hommage au mois de juin à l'occasion de concerts rassemblant plusieurs artistes, annonce-t-elle mardi.

Les recettes seront intégralement reversées à Kom Op Tegen Kanker, une organisation à laquelle le chanteur tenait beaucoup.

"Début 2022, Arno fait une intervention poignante sur les ondes de Radio 1", retrace l'AB. "Ce soir-là, en coulisse, Arno demande à l'AB de lui rendre, après sa mort, un précieux hommage dans sa salle bien-aimée, qu'il surnomme son 'deuxième salon'. Le line-up devra se composer d'artistes ayant reçu sa totale bénédiction: des musiciens et musiciennes avec qui il entra dans l'histoire de la musique, noua de lumineuses collaborations, ou auxquels il vouait une profonde admiration."

Sitôt proposé, sitôt accepté. La liste d'artistes, établie en étroite concertation avec Arno, voit le jour en un temps record. "Arno a toujours su ce qu'il voulait", souligne l'AB avec une légère ironie.

À l'affiche, on retrouvera notamment Adamo, Jane Birkin, Patricia Kaas, Mélanie De Biasio, Tom Barman, Wim Opbrouck, Wim Vandekeybus et Zwangere Guy. Tous viendront saluer la mémoire du "plus beau".