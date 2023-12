L'acteur Dylan Robert, César du meilleur espoir masculin, mis en examen pour assassinat

Dylan Robert, César du meilleur espoir 2019, a été mis en examen pour assassinat et tentatives d'assassinats en bande organisée dans l'enquête sur le meurtre d'un adolescent sur un point de deal en août 2021 à Marseille, a confirmé mardi une source judiciaire.

Dans un communiqué, ses avocats indiquent que leur client "conteste vigoureusement les faits" et s'étonnent que cette mise en examen, "sur la base de rumeurs conjoncturelles", intervienne "plus de deux ans après les faits, sur des éléments déjà connus des enquêteurs", et alors même que leur client arrive au terme d’un autre mandat de dépôt correctionnel.

Lors de cette mise en examen, mi-novembre, l'acteur était en effet déjà en détention provisoire après une précédente mise en examen, en avril 2022, pour association de malfaiteurs.

Selon le journal Le Monde, qui a révélé cette nouvelle mise en examen, Dylan Robert est soupçonné d'avoir conduit le scooter qui transportait l'auteur d'un assassinat commis dans un conflit entre trafiquants de deux cités des quartiers nord de Marseille, le 18 août 2021.