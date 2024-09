L'acteur et chanteur américain James Darren s'est éteint à l'âge de 88 ans

James Darren, de son vrai nom James Ercolani, a joué dans la série policière américaine "Hooker" aux côtés de William Shatner et Heather Locklear, entre autres. Il a également joué dans les séries de science-fiction "Time Tunnel" et "Star Trek : Deep Space Nine", ainsi que dans les séries populaires "Beverly Hills 90210" et "Melrose Place".

En tant que chanteur, il s'est notamment fait connaître avec le tube "Goodbye Cruel World", avec lequel il est arrivé en tête des hit-parades en 1961.