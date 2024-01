L'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui va recevoir un César d'honneur

Ce prix récompensera une "artiste complète" aux quarante ans de carrière, avec cinq longs-métrages à la réalisation, dont "Le Goût des Autres" (2000), qui a remporté le César du meilleur film et celui du meilleur scénario.

L'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui va recevoir à 59 ans un César d'honneur pour sa carrière, lors de la 49e cérémonie des César le 23 février, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Elle compte aussi une cinquantaine de rôles à l'écran ("Smoking/No Smoking" et "On connaît la chanson" chez Alain Resnais, "Un Air de Famille" chez Cédric Klapisch...). Sans compter la scène.

"C'est au théâtre, en 1987, que sa carrière démarre véritablement et se voit à jamais marquée: elle y rencontre un certain Jean-Pierre Bacri. Une véritable fusion créative s'opère entre eux, donnant naissance à de nombreuses pièces et films à succès", souligne l'Académie des César dans un communiqué.

Ils furent l'un des couples les plus célèbres du cinéma, et resteront proches après leur séparation, jusqu'au décès de Bacri en 2021.