L'actrice Julia Ormond porte plainte contre Harvey Weinstein pour agression sexuelle

L'actrice britannique Julia Ormond a déposé une plainte auprès de la Cour suprême de New York contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein pour agression sexuelle. La plainte, déposée mercredi, cite également Creative Artists Agency (CAA), l'ancienne agence de Julia Ormond, pour négligence et violation de l'obligation fiduciaire, ainsi que Walt Disney Company et Miramax, pour négligence.