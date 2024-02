L'affiche de Couleur Café s'enrichit de huit nouveaux noms

Tetra Hydro K, Nubya Garcia, Busy Signal, JPEGMafia, Tems rejoignent la programmation de Couleur Café aux côtés des duos Alpha Steppa et Awa Fall, Iseo et Dodosound ainsi que Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, annonce jeudi l'organisation. Le festival se tiendra du 28 au 30 juin dans le parc d'Osseghem, au pied de l'Atomium.