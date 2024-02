"L'âge, ça n'existe pas !", clame Amanda Lear, de retour au théâtre en vieille dame indigne

"On ne demande leur âge qu'aux actrices, jamais aux acteurs. C'est encore un truc sexiste !", estime la chanteuse et comédienne qui entretient le flou sur sa date de naissance, au point que le "Who's Who in France" refuse de publier sa notice biographique, comme celle d'Arielle Dombasle pour la même raison.

"Sur Wikipédia, c'est n'importe quoi ! On me donne 84 ans. Et pourquoi pas centenaire, tant qu'on y est ?", s'emporte-t-elle, en rappelant que c'est Salvador Dali, dont elle a été la muse, qui lui a appris "à créer le mystère".

"Dali a été une merveilleuse école de publicité. Il aimait tellement provoquer, répondre à côté de la plaque. Les artistes ont besoin qu'on parle d'eux", ajoute Amanda Lear (Amanda Tapp, à l'état civil).

"Plus on s'interroge sur vous, plus ça fait le buzz et plus vous êtes intéressant. Il faut du mystère. Ne jamais répondre, c'est le secret ! Et j'ai fait une carrière merveilleuse."