L'album country de Beyoncé en tête des classements de ventes américains

Le dernier album de la star de la musique américaine Beyoncé, "Cowboy Carter" s'est hissé en tête du classement de ventes qui fait référence aux Etats-Unis "Billboard 200" et au sommet du classement pour le genre country, une première pour une artiste noire.

Avec l'équivalent de 407.000 exemplaires vendus la semaine se terminant le 4 avril, "Cowboy Carter" réalise la meilleure performance de 2024, et la meilleure depuis la sortie de "1989 (Taylor's Version)" d'une autre méga vedette, Taylor Swift, avec 1,6 millions d'albums vendus au classement du 11 novembre 2023.

Annoncé le 11 février en plein Super Bowl, la finale du championnat de football américain, avec la sortie des single "Texas Hold 'Em", rythmé au son du banjo, et "16 Carriages", "Cowboy Carter" est un puissant hommage de la star mondiale de la pop et de la R&B aux origines afro-américaines de la country, un genre aujourd'hui dominé par les artistes blancs et masculins.

En 27 morceaux, l'album, deuxième acte de sa trilogie musicale "Renaissance", fait aussi la part belle à la dance, à la soul et au hip-hop. Il a été largement salué par la critique.

Beyoncé y reprend entre autres le classique "Jolene" de la star absolue de la country Dolly Parton ainsi que "Blackbird" des Beatles, une chanson composée par Paul McCartney dans les années 1960 à propos de neuf adolescents noirs devenus des icônes du mouvement des droits civiques en intégrant un lycée réservé aux élèves blancs, à l'ère de la ségrégation dans le sud des Etats-Unis.