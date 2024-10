L'Archiweek du 5 au 13 octobre propose 70 visites de projets et 260 activités

Plus de 70 projets, bureaux d'architectes et studios sur le thème "Assemblée matérielle" pourront être visités dans le cadre de l'Archiweek, la semaine bruxelloise de l'architecture, qui se tient du 5 au 13 octobre. L'ensemble de l'événement permettra de découvrir plus de 260 activités, indique vendredi la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons, qui visitera samedi deux projets.