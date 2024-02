L'artiste américain Jim Shaw investit le M HKA avec l'exposition "The Ties That Bind"

L'artiste américain Jim Shaw investit le musée d'art contemporain d'Anvers (M HKA) avec "The Ties That Bind" ("Les liens qui unissent") du 9 février au 19 mai 2024, annonce jeudi l'institution dans un communiqué. L'exposition, qui rassemble œuvres iconiques et plus récentes, met en lumière les motifs essentiels de la pratique de cette personnalité atypique.

Au travers de dessins, de tableaux, de photographies et d'imposantes installations immersives, "The Ties That Bind" plonge les visiteurs dans le monde allégorique de Jim Shaw, où tradition et innovation, culture pop et politique, critique sociétale et humour sont intrinsèquement liés.

Curieux et curieuses peuvent ainsi flâner dans The Wig Museum (2017), une sorte de musée au sein du musée, qui réunit une collection de perruques de divers personnages historiques, ou s'attarder devant une sélection de quelque 145 dessins d'étude (Study Drawings, 2013-2023) offrant un panorama du paysage mental de l'artiste. Ce dernier a en outre réalisé une nouvelle œuvre audiovisuelle de grande envergure pour le M HKA : The Electronic Monster and Thirteen Ghosts (2024).