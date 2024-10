L'artiste aux multiples facettes Baloji fait citoyen d'honneur de la Ville de Liège

Baloji sort son premier album solo, baptisé "Hotel Impala", en 2008. Celui-ci sera certifié disque d'or et recevra deux récompenses aux Octaves de la musique, un prix qui met à l'honneur les artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un nouvel Octave lui sera décerné pour son troisième album solo ("137 Avenue Kaniama") en 2018.

Après la rime et la mode, l'artiste se tourne vers le cinéma. Son premier long métrage, "Augure", concourt au Festival de Cannes 2023 dans la section "Un certain regard". Le Liégeois quittera la Croisette avec, dans ses valises, le Prix New Voice. "Augure" se décline sous plusieurs aspects puisque c'est aussi une exposition et un album (de 36 titres) écrit du point de vue des quatre personnages du film.

Baloji avait déjà reçu les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres en mai dernier.