L'artiste new-yorkais Banks Violette mis à l'honneur au BPS22 à Charleroi

Une quarantaine d'œuvres historiques, dont des installations monumentales, y côtoieront les nouvelles créations de l'artiste, récemment réalisées avec la maison de mode Celine.

"L'exposition explore une série de dichotomies récurrentes dans l'œuvre de Banks Violette : bruit et silence, présence et absence, exubérance gothique et réserve minimaliste, tension et apaisement, etc., qui s'entrechoquent sur l'autel de la culture contemporaine", décrit Pierre-Olivier Rollin, commissaire de l'expo. "De la sorte, Banks Violette dépeint le phénomène de l'excès au travers d'installations qui deviennent le miroir d'une anxiété sociétale (...) Ses œuvres apparaissent comme l'expression d'une critique sociale formulée de manière esthétique".